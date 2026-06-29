Sgomberato il circolo tennis “D’Annunzio” occupato abusivamente

Questa mattina i Carabinieri del NOR - Sezione Radiomobile della locale Compagnia, su segnalazione pervenuta al NUE 112, sono intervenuti all’interno dell’area dell’ex circolo tennis “D’Annunzio”, attualmente non in funzione, poiché utilizzata da diverse persone per attività illecite, soprattutto per il consumo di stupefacenti, nella circostanza sono stati identificate e denunciate a piede libero tre persone, già noti alle forze dell’ordine, per invasione di terreni o edifici.

Erano circa le 5:30, quando i Carabinieri sono entrati in Strada Comunale Piana, dove hanno trovato tre persone, un 36enne italiano, un 44enne senegalese e un 25enne gambiano, i quali avevano occupato la struttura del predetto circolo tennis come dormitorio.

Le tre persone venivano accompagnati negli uffici di Via Lago di Borgiano fatta e salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, dovranno rispondere dinanzi alla Procura della Repubblica di Pescara di invasione di terreni o edifici.