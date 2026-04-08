Dramma a San Giovanni Teatino: quindicenne muore per un malore sul campo da tennis

Una giornata di sport e svago si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi a San Giovanni Teatino. Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all'interno di una struttura sportiva del comune teatino. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle agenzie e dai testimoni presenti, il giovane si stava allenando sul campo da tennis quando, all'improvviso, si è accasciato al suolo. Un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo, facendogli perdere conoscenza sotto gli occhi del suo allenatore. La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente. I presenti hanno subito prestato la prima assistenza, utilizzando anche il defibrillatore automatico (DAE) in dotazione alla struttura nel tentativo disperato di rianimarlo. Poco dopo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno proseguito le manovre di rianimazione durante la corsa disperata verso l'ospedale "Santo Spirito" di Pescara. Nonostante i prolungati sforzi dei medici del pronto soccorso pescarese, per il 15enne non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato poco dopo l'arrivo in ospedale. La notizia ha scosso profondamente le comunità di San Giovanni Teatino e Pescara, lasciando nel dolore familiari e amici.