Sequestrato mezzo milione di cocaina

23 Set, 2025
Il maxi quantitativo di droga (circa 7 chili) era nascosto nel giardino di casa di un uomo di Bellante. Ora è in carcere e presto sarà interrogato

Ancora un maxi sequestro di droga in Abruzzo. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Teramo, nel pomeriggio di lunedì 22 settembre a Bellante, ad arrestare un uomo, incensurato, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il predetto, a seguito di un’attività da parte di personale della Squadra Mobile è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire 7 kg e 300 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza, suddivisa in panetti, è stata rinvenuta nel giardino dell’abitazione di proprietà dell’uomo, occultata tra la vegetazione. Tutto lo stupefacente, secondo l’accusa, sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi.

L’uomo è stato collocato presso la Casa Circondariale di Teramo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La cocaina sequestrata sul mercato avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro.

Tags: Cocaina Bellante abruzzo tunisino

