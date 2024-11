Sequestrati in aeroporto 25Kg di sigarette di contrabbando

Operazione della Guardia di Finanza e Dogane all’aeroporto d’Abruzzo: 47 viaggiatori sanzionati per tentativi di contrabbando di sigarette, con il sequestro di 25 chili e multe totali di 162 mila euro

Secondo quanto riferito dai baschi verdi questi passeggeri, nell’arco del 2023, hanno cercato di introdurre nel territorio italiano un quantitativo di sigarette superiore ai limiti normativi.



L’operazione si inserisce nelle attività sistematiche della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, attuate quotidianamente per prevenire e reprimere reati tributari e contrabbando. I funzionari, in sinergia, hanno attuato controlli mirati basati su sistemi di analisi del rischio e monitoraggio dei flussi di passeggeri. Negli ultimi mesi, l’attenzione si è focalizzata in particolare sugli arrivi da rotte provenienti dall’Albania, dove i viaggiatori potrebbero cercare di eludere i controlli.