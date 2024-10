Scuole aperte nei giorni del G7. Scoppia la polemica

Non verranno chiuse le scuole pescaresi di ogni ordine e grado. A comunicarlo è il Comune di Pescara con un post Facebook in cui precisa che “nei giorni 22, 23 e 24 ottobre tutte le scuole di Pescara rimarranno aperte e sarà garantito il normale svolgimento delle lezioni, con la sola eccezione per il plesso scolastico “Dante Alighieri” di via del Concilio che anticiperà la chiusura alle ore 14:30. Dunque, nonostante le cinque zone rosse decretate per consentire ai ‘grandi della terra’ di partecipare al G7 in sicurezza, genitori, insegnanti e alunni pescaresi e della provincia dovranno affrontare percorsi ad ostacoli nel traffico per raggiungere le sedi scolastiche. Si tratta di una decisione giusta? Lo scopriremo la prossima settimana.