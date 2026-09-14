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Scuola, alle Nolli riconsegnati i locali dell’infanzia dopo la riqualificazione

Pareti, servizi igienici e pavimenti rinnovati. Il Comune annuncia anche erogatori d’acqua microfiltrata nelle scuole e il passaggio alla tecnologia VoIP per ridurre i costi delle utenze

Scuola, alle Nolli riconsegnati i locali dell’infanzia dopo la riqualificazione

È ripartito con diverse novità il nuovo anno scolastico a Chieti. In occasione dei primi rientri, l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di visite negli istituti comprensivi cittadini per rivolgere gli auguri di buon lavoro ad alunni, famiglie, docenti e personale scolastico.

Questa mattina l’assessora all’Istruzione Elda Capriotti e l’assessora alle Politiche Generazionali Chiara Zappalorto hanno visitato i plessi del Comprensivo 2 e del Comprensivo 3. Un passaggio particolare ha riguardato la scuola primaria “Nolli”, appartenente al Comprensivo 1, dove le lezioni riprenderanno regolarmente nei prossimi giorni.

Qui l’Amministrazione comunale ha riconsegnato alla comunità scolastica i locali della scuola dell’infanzia, completamente riqualificati. Alla visita erano presenti, oltre all’assessora Capriotti, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo, la funzionaria comunale Ivonne Elia e i rappresentanti della ditta che ha eseguito gli interventi.

I lavori hanno riguardato il ripristino e il risanamento delle parti ammalorate della struttura, la sistemazione e la tinteggiatura delle pareti, la riqualificazione dei servizi igienici e il rifacimento dei pavimenti.

L’assessora Capriotti ha annunciato anche alcune iniziative legate all’innovazione dei servizi e alla riduzione dei costi. A breve, nelle scuole cittadine, saranno introdotti erogatori di acqua microfiltrata, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo delle bottigliette di plastica monouso.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Chieti Comune Plastic Free”, status acquisito grazie al lavoro della precedente amministrazione, e punta a promuovere comportamenti più sostenibili tra gli studenti.

Sul fronte della gestione delle risorse, è prevista inoltre la discussione in Giunta della delibera per il passaggio dell’intero sistema di comunicazione telefonica e internet degli istituti comunali alla tecnologia VoIP. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, una volta completati i tempi tecnici per l’attuazione, il nuovo sistema dovrebbe consentire un risparmio di circa il 60% sui costi di gestione, migliorando allo stesso tempo la qualità dei servizi.

Tra le attività realizzate viene segnalata anche la collaborazione con l’ACA, che ha eseguito interventi mirati di ripristino e ammodernamento delle reti idriche della scuola Mezzanotte. I lavori si sono resi necessari a causa di alcune criticità e hanno l’obiettivo di prevenire perdite e disagi per la struttura scolastica e per il quartiere.

“È un rientro a scuola all’insegna del miglioramento degli spazi e dell’innovazione dei servizi”, ha dichiarato l’assessora Capriotti, sottolineando come gli interventi riguardino sia la qualità degli ambienti sia una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

Il sindaco Giovanni Legnini ha rivolto gli auguri di buon anno scolastico ai circa 5.700 bambini e ragazzi tra i 3 e i 18 anni residenti a Chieti, oltre agli studenti che ogni giorno raggiungono la città dai comuni vicini per frequentare gli istituti superiori.

“A tutte e tutti, buon anno scolastico e buon primo giorno di scuola a chi entra”, ha affermato il primo cittadino, rivolgendo un augurio anche a docenti, personale scolastico e famiglie.

“Il ruolo di ciascuno è cruciale per il futuro dei nostri giovani e giovanissimi – ha aggiunto Legnini –. La partecipazione alla vita della scuola, la crescita e il futuro di ciascuno, ma anche il futuro della nostra città, iniziano nelle scuole. Per questo, come Amministrazione, faremo la nostra parte perché siano luoghi sicuri, accessibili e accoglienti sempre”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora Zappalorto e dall’assessore Febo, secondo i quali la riconsegna dei locali dell’infanzia alle Nolli rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’edilizia scolastica e la crescita in sicurezza dei bambini.

Nelle prossime settimane, inoltre, saranno avviati ulteriori lavori di manutenzione in diversi plessi cittadini. Gli interventi, ha fatto sapere il Comune, saranno organizzati in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni.

 

Tags: Chieti scuola nolli

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