Scoperto maxi giro di fideiussioni 'tarocco'

Un'organizzazione con base in Campania ma operativa in Abruzzo era specializzata nel fornire garanzie fasulle a società impegnate in lavori e forniture pubbliche

Potrebbe avere ulteriori sviluppi l'indagine della Guardia di Finanza di Chieti su un giro di false fideiussioni messe in piedi da un'organizzazione con base in Campania e operativa in Abruzzo. I 'baschi verdi' hanno denunciato alla Procura della Repubblica per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica undici persone: una, quello che è ritenuto il capo, e' finito in carcere mentre gli altri sono agli arresti domiciliari oppure a piede libero ma con l'obbligo di firma. Tra essi anche un pescarese di 55 anni ritenuto l'uomo operativo sul territorio. Secondo gli investigatori, che hanno sequestrato denaro e auto di lusso, il meccanismo funzionava in questo modo. Tramite passaparola o altri contatti le aziende che avevano la necessità di fornire garanzie per partecipare a gare o procedure di evidenza pubblica pagavano dei premi per delle polizze fideiussorie emesse da società che non aveva i titoli per farlo. Tra i soggetti passivi, parti lese in questa vicenda, anche le istituzioni quali: Tribunale di Pescara, diversi Comuni (Montesilvano, Pescara, Sulmona, Villalago). Si parla di cifre che superano i due milioni di euro ma il giro di soggetti che avrebbero fatto ricorso alle prestazioni dell'organizzazione potrebbe essere più esteso. Ora si aprirà un processo che in questa fase è ancora indiziario benché gli investigatori sono certi di avere bloccato un meccanismo truffaldino che avrebbe prodotto conseguenze gravissime nell'economia del territorio. 

