Frase del giorno

06 Mag, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Scoperto a Popolo distributore di carburanti abusivo

Scoperto a Popolo distributore di carburanti abusivo

L'indagine della GdF ha permesso di individuare il meccanismo fraudolento che ha prodotto ricavi per oltre 3 milioni di euro. I prodotti energetici illegali sono di provenienza estera

Scoperto a Popolo distributore di carburanti abusivo

Un deposito completamente abusivo, nascosto nella zona artigianale di Popoli Terme e rifornito con migliaia di litri di prodotti energetici di provenienza estera. È quanto scoperto dalla Tenenza di Popoli Terme del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito di un’operazione contro l’evasione fiscale e le frodi nel settore degli oli lubrificanti.

I finanzieri, al termine di mirati servizi di osservazione e grazie anche allo scambio informativo con altri reparti impegnati negli stessi ambiti investigativi, hanno individuato un capannone di circa 400 mq, attrezzato con scaffalature e carrelli elevatori, ma completamente privo delle necessarie autorizzazioni.

All’interno del deposito erano stoccati ingenti quantitativi di merce: circa 68 mila litri di olio lubrificante, oltre a gasolio per autotrazione (750 lt), liquido antigelo (oltre 1.700 litri), AdBlue (oltre 17.100 lt) e altri additivi circa 3.000 lt), insieme a batterie e ricambi per auto. Tutto il materiale è stato sequestrato su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Particolarmente gravi le condizioni di sicurezza: secondo quanto accertato anche con il supporto dei Vigili del Fuoco, il deposito era privo di qualsiasi misura antincendio, con un concreto pericolo per le abitazioni e le attività vicine, oltre al rischio di danni ambientali in caso di sversamenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno fatto emergere un sistema organizzato di contrabbando di olio lubrificante proveniente soprattutto dal Belgio, che consentiva di importare illegalmente la merce per poi distribuita sul territorio attraverso una rete articolata di clienti, tra privati e operatori economici, anche tramite piattaforme e-commerce.

Determinante si è rivelata l’analisi dei dispositivi informatici sequestrati, che ha consentito di ricostruire nel dettaglio il meccanismo illecito: i pagamenti avvenivano in contanti, con somme documentate tramite fotografie inviate via social al fornitore. Un autotrasportatore compiacente si occupava poi della consegna del denaro e del trasporto della merce fino al deposito occulto.

Il sistema ha prodotto ricavi non dichiarati per quasi 3 milioni di euro, con un’evasione IVA superiore a 600 mila euro e imposte di consumo non versate per circa 260 mila euro ed è stato accertato anche l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 160 mila euro.

Tags: Popoli distributore carburanti guardia di finanza ultime notizie Belgio

Vedi anche

Chiuso distributore di carburante nell'Aquilano
Cronaca

Chiuso distributore di carburante nell'Aquilano

20 Apr, 2026
Maxi truffa sui carburanti da 15 milioni. Sequestri anche a Pescara
Cronaca

Maxi truffa sui carburanti da 15 milioni. Sequestri anche a Pescara

19 Giu, 2024
Operazione 'No-Stop' della Guardia di Finanza: scoperto 'furbetto' dei prezzi
Cronaca

Operazione 'No-Stop' della Guardia di Finanza: scoperto 'furbetto' dei prezzi

21 Lug, 2022
Controlli sui distributori di benzina, multe per 36mila euro
Cronaca

Controlli sui distributori di benzina, multe per 36mila euro

04 Mar, 2022
Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi
Musica

Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi

13 Dic, 2021
Contrabbando di gasolio dall'Est europa fino a Montesilvano. Due denunce
Cronaca

Contrabbando di gasolio dall'Est europa fino a Montesilvano. Due denunce

22 Giu, 2018
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Assaltato con la ruspa il distributore di carburante di Manoppello Scalo
Cronaca

Assaltato con la ruspa il distributore di carburante di Manoppello Scalo

13 Mar, 2017
Gas nel sottosuolo. Chiuso distributore carburanti sull'A25
Attualità

Gas nel sottosuolo. Chiuso distributore carburanti sull'A25

13 Feb, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661