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Chiuso distributore di carburante nell'Aquilano

Il provvedimento nasce da un'informativa interdettiva antimafia della Procura di Caserta. Le ispezioni e i campionamenti sul gasolio hanno riscontrato le violazioni rispetto alla normativa

Chiuso distributore di carburante nell'Aquilano

In attuazione del Protocollo di Intesa Nazionale 2023, e facendo seguito all’informazione interdittiva antimafia decretata dalla Prefettura di Caserta ai sensi del D.Lgs. 159/11, i funzionari ADM dell’Area Territoriale L’Aquila, di concerto con i militari del Comando Provinciale dell’Aquila della Guardia di Finanza, hanno eseguito la chiusura di un impianto di distribuzione stradale, con revoca delle relative licenze di esercizio nei confronti del gestore.

Nel corso dell’attività di controllo, svolta in sinergia con i locali Reparti della GDF nell’ambito di un consolidato quadro di collaborazione istituzionale, si è provveduto al campionamento di gasolio per verificarne la qualità e i requisiti tecnici di confronto, a tutela di coloro che operano correttamente nel settore, e dei consumatori.

È stata altresì eseguita la verifica tecnico-amministrativa finalizzata al controllo del rispetto della normativa di riferimento nel settore delle accise e al controllo delle movimentazioni dei prodotti energetici, all’esito della quale sono state accertate violazioni amministrative.

L’operazione conferma l’efficacia della costante e consolidata collaborazione tra ADM e GDF al fine di rafforzare l’impegno nella tutela della legalità e della trasparenza nel settore dei prodotti energetici, prevenire e contrastare i fenomeni di illecita commercializzazione di carburante che danneggiano l’integrità del bilancio pubblico, garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, assicurare un presidio di sicurezza per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori che, quotidianamente, riforniscono le proprie auto.

Tags: Distributore carburanti Camorra Laquila Caserta Ultime notizie

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