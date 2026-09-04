Scontro frontale a San Salvo, due vittime

Fine estate drammatico sulle strade abruzzesi dove si è versato ancora sangue in conseguenza di incidenti mortali. Ieri notte, a San Salvo, intorno all'una e trenta due automobili si sono scontrate in un frontale per circostanze ancora da chiarire. Due vittime: una ragazza di 23 anni ed il nipote di 23. Tre i feriti nell'altra macchina coinvolta. La tragedia ha sconvolto due comunità, quella di San Salvo e quella di Lentella. Gli accertamenti tecnici sulle automobili coinvolte e sui passeggeri (test alcol e droga) hanno dato esito negativo. Le indagini chiariranno per quanto possibile la dinamica dello scontro e la giustizia farà il suo corso. Purtroppo nulla restituirà agli affetti la perdita di quelle vite spezzate in modo insopportabile.