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Sconti studenti pendolari, Sospiri: «Misura in vigore, nessun disagio per le famiglie»

Il Presidente del Consiglio regionale ufficializza l’applicazione della scontistica per l’anno scolastico 2026/2027 e l’approvazione della delibera. Tre le comunicazioni inviate ai 21 vettori regional

Sconti studenti pendolari, Sospiri: «Misura in vigore, nessun disagio per le famiglie»

“Tutti gli studenti pendolari dei 175 Comuni montani d’Abruzzo aprono il nuovo anno scolastico usufruendo dello sconto sugli abbonamenti e sui titoli di viaggio introdotto e istituzionalizzato dal Governo regionale – Giunta Marsilio”. Lo ha ufficializzato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, comunicando la corretta applicazione della scontistica e l’approvazione dell’ultima delibera di merito, smentendo le polemiche dei giorni scorsi. “Come preannunciato – ha aggiunto – la ripresa delle lezioni non ha determinato alcun disagio alle famiglie: tutti i 21 vettori regionali che effettuano il servizio di trasporto pubblico sono stati puntualmente informati del rifinanziamento della misura”.

Sospiri ha ricordato che gli uffici regionali avevano già inviato ai vettori tre comunicazioni informative e procedimentali: il 2 luglio, il 29 luglio e il 31 agosto. Nell’ultima nota è stata comunicata l’approvazione, nella seduta del Consiglio regionale del 14 agosto, del rendiconto e del conseguente assestamento al bilancio di previsione 2026-2028, che ha assicurato il rifinanziamento della misura di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate per l’anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 57/2017. Il Servizio aveva inoltre inviato all’Ufficio di Presidenza la proposta di deliberazione contenente i criteri e le modalità di applicazione dei rimborsi per l’anno scolastico 2026-2027.

“Questo significa – ha sottolineato il Presidente – che tutti i vettori sapevano con largo anticipo che la misura aveva e ha la necessaria copertura finanziaria, e che gli studenti pendolari potevano già acquistare abbonamenti e biglietti beneficiando dello sconto del 10 per cento, misura che interessa anche gli studenti pendolari di 29 Comuni della provincia di Pescara”. La delibera è stata approvata e la misura è entrata formalmente in vigore, fermo restando che tutti i vettori si erano già adeguati al provvedimento.

Tags: Studenti pendolari Sconti Abbonamento Mezzi pubblici Autobus Comuni montani Sospiri

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