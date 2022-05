Scomparso l'imprenditore vinicolo Nicola Pietrantonj

Abruzzo in lutto per la scomparsa del grande imprenditore vinicolo Nicola Pietrantonj, 80 anni erede dell' Antica casa vitivinicola Italo Pietrantonj di Vittorito, in provincia dell’Aquila, fondata nel lontano 1791. La storica sede nel cuore del paese è un autentico museo e nei sotterrane sono custodite le botti di rovere e noce, probabilmente le più grandi d’Europa, realizzate nel 1870 e ancor oggi in uso. Negli anni cinquanta fu tra i fondatori dell’Unione provinciale degli agricoltori, che poi divenne Confagricoltura L’Aquila. I funerali si terranno domani, giovedì 12 maggio, alle ore11 nella chiesa parrocchiale Madonna della Neve di Vittorito. La redazione tutta si stringe al cordoglio della famiglia e di tutta la comunità di Vittorito.