Sciopero metalmeccanici. Sindacato soddisgatto

La FIOM Abruzzo Molise esprime grande soddisfazione per l'ampia partecipazione allo sciopero nazionale indetto da FIM, FIOM e UILM per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore metalmeccanico (Federmeccanica-Assistal). I dati sull'adesione evidenziano un significativo aumento rispetto allo sciopero precedente, già caratterizzato da un'ottima risposta. La mobilitazione, diffusa e sentita, ha coinvolto l’intero territorio di Abruzzo e Molise. In ogni territorio si sono svolti scioperi nelle fabbriche, presidi e manifestazioni che hanno dato risalto alle azioni di protesta. L'elevata partecipazione allo sciopero di lavoratrici e lavoratori ha testimoniato la volontà collettiva di respingere le provocazioni delle controparti e di riportare al centro del confronto tutti i temi della piattaforma sindacale approvata dalla categoria dei metalmeccanici. Questo risultato conferma il solido sostegno dei lavoratori alle rivendicazioni presentate da FIM FIOM UILM, con un consenso superiore al 98%. La FIOM Abruzzo Molise sottolinea l’importanza di questo segnale e auspica che Federmeccanica e Assistal prendano atto della volontà espressa, avviando al più presto una trattativa concreta e costruttiva. Ancora una volta, i metalmeccanici dell’Abruzzo e del Molise hanno dimostrato determinazione e unità nel difendere il Contratto Nazionale di Lavoro, rivendicando condizioni salariali e normative adeguate. La FIOM Abruzzo Molise rinnova il proprio impegno a sostenere la lotta dei lavoratori fino al raggiungimento di un accordo che soddisfi pienamente le loro legittime aspettative.