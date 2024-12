Sbarcati ad Ortona 114 migranti

Ancora sbarchi di migranti in Abruzzo. Ieri al porto di Ortona la nave della Ong Solidair ha sbarcato a terra 114 esseri umani provenienti da Bangladesh, Pakistan, Siria ed Egitto. Dei 114 migranti, tutti uomini, 8 sono minori. Le operazioni di accoglienza e distribuzione sono state definite in una riunione organizzata presso la prefettura di Chieti. Secondo quanto stabilito, solo 24 migranti resteranno in Abruzzo, tra cui i 8 minori, che saranno collocati in strutture di accoglienza nella regione. Gli altri saranno trasferiti in Basilicata (30) ed Emilia-Romagna (60), dove troveranno ospitalita’ in case di accoglienza predisposte.