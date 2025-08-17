“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Sbarcata in mattinata a Ortona la nave Ong 'Ocean Viking'
A bordo della ONG battente bandiera norvegese sette migranti egiziani, maschi, tra cui due minori non accompagnati
E' sbarcata questa mattina al porto di Ortona la nave Ong 'Ocean Viking', battente bandiera norvegese, con a bordo sette migranti egiziani, maschi, tra cui due minori non accompagnati.
Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Chieti.
Il supporto sanitario e logistico è stato garantito dal servizio 118, dal comitato di Chieti della Croce Rossa Italiana, dall'Agenzia regionale di protezione civile e da personale dell'ufficio di sanità marittima, salito a bordo per i primi controlli medici.
Dopo una prima identificazione e la verifica preliminare delle condizioni sanitarie alla banchina Riva Nuova, i migranti sono stati trasferiti nella struttura di Contrada Tamarete, allestita dalla Croce Rossa, per il proseguimento delle attività di accoglienza e di accertamento sanitario.