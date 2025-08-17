Sbarcata in mattinata a Ortona la nave Ong 'Ocean Viking'

E' sbarcata questa mattina al porto di Ortona la nave Ong 'Ocean Viking', battente bandiera norvegese, con a bordo sette migranti egiziani, maschi, tra cui due minori non accompagnati.

Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Chieti.

Il supporto sanitario e logistico è stato garantito dal servizio 118, dal comitato di Chieti della Croce Rossa Italiana, dall'Agenzia regionale di protezione civile e da personale dell'ufficio di sanità marittima, salito a bordo per i primi controlli medici.

Dopo una prima identificazione e la verifica preliminare delle condizioni sanitarie alla banchina Riva Nuova, i migranti sono stati trasferiti nella struttura di Contrada Tamarete, allestita dalla Croce Rossa, per il proseguimento delle attività di accoglienza e di accertamento sanitario.