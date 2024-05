Sanità in ‘rosso’ ma niente aumenti delle tasse né commissariamento

Niente aumenti di tasse né il commissariamento o tagli ai servizi della sanità in Abruzzo. Il tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria, istituito ai ministeri della Sanità e di Economia e delle Finanze (MEF), nella riunione a Roma, ha dato parere favorevole al Disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale dell’Abruzzo e approvato, nei giorni scorsi, dal Consiglio regionale, per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023. A darne notizia è l’assessore regionale con delega alla Salute, Nicoletta Verì. Ma saranno previsti piani di razionalizzazione delle risorse destinate alle quattro asl abruzzesi e dovranno includere un’analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, oltre a prevedere proposte di miglioramento nell’allocazione delle risorse, includendo strategie di ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti. Infine, i piani di razionalizzazione dovranno anche individuare misure per incrementare l’integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e socio-sanitari.