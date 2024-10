Conti in rosso alla Asl 2. I sindacati temono il piano di rientro

Il deficit calcolato dalla ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto che per il 2024 si attesta, infatti, a circa 55 milioni di euro (maggiore di ben 14 milioni di euro rispetto al 2023, in cui era stato appunto di 41 milioni), confermando anche per quest'anno la sua crescita esponenziale, preoccupa i sindacati di categoria che temono il taglio dei servizi sanitari nell’ambito dei piani di rientro presentati dalla Regione Abruzzo. Per tale ragione al Cgil Chieti, lo Spi Cgil Chieti e la FP Cgil Chieti hanno organizzato una conferenza stampa di presentazione della petizione popolare sulla sanità in Abruzzo per denunciare il grave deterioramento del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alla provincia di Chieti.



L'incontro con gli organi di informazione si terrà mercoledì 9 ottobre, alle ore 10.30, nella Sala Torrese della Cgil Chieti in via Federico Salomone, 69.



Nell’occasione verranno illustrate nel dettaglio le motivazioni che hanno portato al ricorso a tale strumento da sottoporre alle Istituzioni regionali e territoriali e saranno anticipate alla stampa le richieste che verranno fatte per garantire un servizio sanitario pubblico, efficiente e di qualità.