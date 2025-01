Ryan Air punta sull’Abruzzo anche se non si vede

Ryanair punta sull’Abruzzo. Almeno a parole, quelle del Ceo di Ryanair Eddie Wilson, che dice che la compagnia low cost investirà sulla scalo aereo pescarese, perche quello di Roma costa troppo, é una grandissima notizia. E giustamente queste frasi galvanizzano la politica nostrana, e nello specifico il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, nonostante tutto sommato le nuove rotte recentemente annunciate e che non compensano la perdita del collegamento con Bergamo, non siano affatto entusiasmanti.

“Le parole del Ceo di Ryanair - si legge nella nota congiunta - testimoniano che la strada intrapresa da Saga e dalla Regione Abruzzo per potenziare e valorizzare l'Aeroporto d'Abruzzo è quella gi. Attenti alla situazione che si è creata nell'ambito degli aeroporti italiani, attraverso la cancellazione delle tasse comunali, si è posto l'aeroporto abruzzese in pole position nelle strategie di Ryanair e in prospettiva di tante altre compagnie aeree che in futuro sceglieranno di volare sullo scalo abruzzese”.

“In occasione dell'anno giubilare, e con una prospettiva volta al futuro, Saga e Regione intendono guardare avanti”, proseguono Fraccastoro e Marsilio, “per arricchire ulteriormente la gamma dei collegamenti operati da Ryanair, ma anche da altre compagnie aeree. Come già evidenziato in altre occasioni sono i vettori che decidono, secondo le regole dettate dal rischio e dallo sviluppo economico delle imprese, quali collegamenti operare sull’aeroporto della nostra regione, tuttavia ciò che Saga può fare è di lavorare intensamente per intercettare altre opportunità da altri vettori e porre l’infrastruttura aeroportuale ancora più al centro delle mappe internazionali, sfruttando ‘l’arma’ dell’addizionale comunale rimossa”.

La stagione estiva di imminente avvio vedrà l’Aeroporto d’Abruzzo connesso con 21 destinazioni, 19 delle quali operate da Ryanair a cui si aggiungono le compagnie Wizzair e Luxair.

“L'aeroporto d’Abruzzo”, vanno avanti, “in termini commerciali e turistici, vista la distanza dalla Capitale, diventa un valore aggiunto per il traffico aereo nell'Italia centrale. Non possiamo non ringraziare il Ceo di Ryanair Eddie Wilson per l'apprezzamento avuto nei nostri confronti, riconoscendo che il lavoro che stiamo portando avanti potrà solo dare ulteriori buoni frutti per l'economia e il turismo in Abruzzo. Negli ultimi giorni stanno arrivando commenti e richieste da più parti sulle destinazioni che gli utenti desidererebbero raggiungere dal nostro aeroporto, di cui sicuramente ci faremo portatori verso le compagnie, ma bisogna ricordare anche che è fondamentale lavorare affinché lo scalo sia un mezzo attraverso il quale raggiungere l’Abruzzo e quindi sviluppare il turismo regionale, e l’indotto economico ad esso connesso”.

