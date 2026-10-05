Ritrovato senza vita il corpo del cercatore di tartufi

Purtroppo non ci sono buone notizie per la scomparsa di Berardino Baiocco: il 52 anni di Caporciano, disperso da giorni, nell'area tra Rigopiano e Vado di Sole e' stato ritrovato senza vita. Il corpo è stato individuato da una squadra di tecnici del Soccorso Alpino sotto il canale di Vado di Sole, nell'ambito delle operazioni di ricerca avviate nei giorni scorsi. Era in un'area estremamente impervia, caratterizzata da vegetazione boschiva molto fitta.

Sono attualmente in corso le operazioni per la constatazione del decesso e, successivamente, per lo spostamento della salma, a cura delle autorità e degli enti competenti tramite elisoccorso decollato da Pescara con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l'equipe sanitaria del 118. Non si conoscono al momento le cause del decesso: l'ipotesi principale è quella di un incidente, ma non è escluso che il 52enne possa essere stato colto da un malore. È stato già informato il magistrato di turno.

Alle ricerche hanno preso parte, insieme al Cnsas, il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri della Compagnia di Penne, i vigili del fuoco e il 118.