Rissa tra bande di ragazzini. Spunta un machete

Ancora brutti episodi che destano la massima preoccupazione nel capoluogo Adriatico. Parliamo della ‘solita’ rissa estiva tra bande di ragazzini rivali solo che, stavolta, è spuntato fuori un machete, un coltello molto grande principalmente usato nell'America Latina e in Africa come attrezzo forestale o agricolo. Il ‘fattaccio’ è avvenuto nel pieno centro di Pescara ma per fortuna non si registrano feriti. Ad allertare le forze dell’ordine i passanti che hanno visto questa scena assurda in via Firenze. All’arrivo delle forze dell’ordine i ragazzi si erano già dileguati. Ma gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto e sequestrato il machete. Ora sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.