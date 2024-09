Rissa alla Nave di Cascella, 14enne portato in Questura

Ancora un episodio che preoccupa la città di Pescara alle prese con un clima depresso e di profondo disagio giovanile. La Polizia ha arrestato un minorenne per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti per una violenta lite tra giovanissimi scoppiata in pieno centro a Pescara, dinanzi al monumento ‘La nave di Cascella’. Un ragazzo di 14 anni si è sottratto al controllo opponendosi agli agenti e cercando di scappare. A fatica, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e successivamente a condurlo negli uffici della Questura per l’identificazione. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale per i minori dell’Aquila. La misura precautelare è stata adottata anche grazie alle recenti modifiche legislative che hanno inasprito le pene per i reati commessi con violenza e previsto l’arresto in flagranza per i minori. Sono poi in corso ulteriori accertamenti sugli altri protagonisti che, quando hanno visto i poliziotti, sono fuggiti a gambe levate riuscendo a far perdere le proprie tracce.