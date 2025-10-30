Frase del giorno

30 Ott, 2025
  1. Home
  2. Politica
  3. Riforma della Giustizia. Acerbo sul referendum: “Voteremo No”

Riforma della Giustizia. Acerbo sul referendum: “Voteremo No”

Col voto alla camera si è si conclude l'iter formale del legge costituzionale Nordio-Berlusconi per la separazione delle carriere nella magistratura

Riforma della Giustizia. Acerbo sul referendum: “Voteremo No”

“Oggi si conclude l'iter formale della pessima riforma Nordio-Berlusconi della separazione delle carriere nella magistratura. Non siamo certamente iscrivibili al 'partito dei magistrati' vivendo l'impegno politico come difesa dei diritti e, dunque, militanza a difesa della Costituzione anche con atti di disubbidienza civile quando le norme sono contrarie ai diritti dell'uomo. Rivendichiamo il nostro garantismo e il nostro diritto di critica anche nei confronti della magistratura ma ne abbiamo sempre difeso l'autonomia e l'indipendenza. La separazione delle carriere va, tuttavia, nella direzione sbagliata perché rende i magistrati requirenti, fin dall'accesso alla professione, subalterni al Governo e nelle indagini dipendenti delle forze di polizia giudiziaria. Persino i famigerati casi di 'giustizia mediatica' chiariscono che l'autonomia tra PM e giudici c'è già e, semmai, il problema è l'eccessiva contiguità tra magistrati e circoli ristretti di imprenditori, dirigenti pubblici e privati. Nessuna soluzione, dunque, ci sarà per il problema della spartizione delle posizioni e degli incarichi tra gruppi di potere alla magistratura e nessun miglioramento dell'esercitabilità del diritto alla difesa. Da oggi la parola passa ai cittadini attraverso il referendum costituzionale e il Partito della Rifondazione Comunista si impegnerà per fare emergere una maggioranza di NO. Sarebbe ora che i governi smettessero di manomettere la Costituzione e cominciassero ad attuarla”.

Questo il commento di Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Gianluca Schiavon, responsabile giustizia del Partito della Rifondazione Comunista.

Tags: Riforma giustizia nordio referendum confermativo separazione carriere magistrati

Vedi anche

Sciopero magistrati contro la riforma Nordio
Politica

Sciopero magistrati contro la riforma Nordio

27 Feb, 2025
Emergenza suicidi nelle carceri, stanziati fondi per 5 milioni
Attualità

Emergenza suicidi nelle carceri, stanziati fondi per 5 milioni

04 Apr, 2024
Il Referendum del Ferrini
Satira

Il Referendum del Ferrini

14 Nov, 2016
Referendum, la "Dea" Boschi a Mosciano: "Si ridurrà la burocrazia"
Politica

Referendum, la "Dea" Boschi a Mosciano: "Si ridurrà la burocrazia"

09 Ott, 2016
Referendum costituzionale: si vota il 4 dicembre
Politica

Referendum costituzionale: si vota il 4 dicembre

26 Set, 2016
Istat: in Italia tre matrimoni su dieci finiscono con una separazione
Società

Istat: in Italia tre matrimoni su dieci finiscono con una separazione

28 Lug, 2015
A Pescara stage formativo per magistrati tirocinanti
Cronaca

A Pescara stage formativo per magistrati tirocinanti

10 Feb, 2015
Tribunali minori: un referendum contro la legge che li sopprime
Cronaca

Tribunali minori: un referendum contro la legge che li sopprime

12 Set, 2014
Referendum contro il "Porcellum". Tutti a votare!
Politica

Referendum contro il "Porcellum". Tutti a votare!

08 Set, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661