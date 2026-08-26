Rifiuti, attiva la terza eco-piazzola h24: ecco come funziona

È operativa da ieri, martedì 25 agosto 2026, la terza eco-piazzola aperta 24 ore su 24 a Pescara, gestita da Ambiente SpA. L’impianto si trova in via Bologna, nel parcheggio all’angolo con via Paolucci, accanto alla sede INPS, e si aggiunge alle due già attive in via Pasolini (zona nord, vicino alle Naiadi) e in via Pepe (zona sud).



Dove e quando accedere



• Indirizzo: via Bologna, parcheggio angolo via Paolucci (adiacente INPS), Pescara.

• Orari: aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

• Chi può usarla: tutte le utenze domestiche e non domestiche che hanno diritto alla Eco-card rilasciata da Ambiente SpA e che risiedono nell’area centrale della città, dal rilevato ferroviario fino al mare.

Nell’eco-piazzola è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto, inclusi:



• carta e cartone

• plastica e metalli

• vetro

• organico

• secco residuo

• RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici)

• ingombranti (secondo le regole del servizio)



È inoltre presente un distributore automatico di sacchi per organico, plastica e indifferenziato, accessibile ai possessori di Eco-card. Secondo l’assessore comunale all’Ambiente, Gianni Santilli, l’impianto è pensato come servizio integrativo al porta a porta, per ridurre i conferimenti illeciti su marciapiedi e cestini e contrastare la formazione di piccole discariche abusive. La disponibilità h24 mira a favorire soprattutto le attività commerciali e i cittadini con orari di lavoro atipici, offrendo un’alternativa strutturata e controllata.



Per utilizzare l’eco-piazzola è necessario:



1. essere in possesso della Eco-card rilasciata da Ambiente SpA;

2. recarsi presso l’area di via Bologna in qualsiasi orario;

3. seguire le indicazioni per il conferimento differenziato delle varie frazioni.



Per informazioni su come richiedere la tessera o sui calendari di raccolta, i cittadini possono consultare il sito di Ambiente SpA o i canali social del Comune di Pescara.