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Rifiuti, attiva la terza eco-piazzola h24: ecco come funziona

L’impianto si trova in via Bologna nel parcheggio all’angolo con via Paolucci, accanto alla sede INPS, e si aggiunge alle due già attive in via Pasolini (zona nord, vicino alle Naiadi) e in via Pepe

Rifiuti, attiva la terza eco-piazzola h24: ecco come funziona

È operativa da ieri, martedì 25 agosto 2026, la terza eco-piazzola aperta 24 ore su 24 a Pescara, gestita da Ambiente SpA. L’impianto si trova in via Bologna, nel parcheggio all’angolo con via Paolucci, accanto alla sede INPS, e si aggiunge alle due già attive in via Pasolini (zona nord, vicino alle Naiadi) e in via Pepe (zona sud).

Dove e quando accedere


•    Indirizzo: via Bologna, parcheggio angolo via Paolucci (adiacente INPS), Pescara.
•    Orari: aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.
•    Chi può usarla: tutte le utenze domestiche e non domestiche che hanno diritto alla Eco-card rilasciata da Ambiente SpA e che risiedono nell’area centrale della città, dal rilevato ferroviario fino al mare.

Nell’eco-piazzola è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto, inclusi:


•    carta e cartone
•    plastica e metalli
•    vetro
•    organico
•    secco residuo
•    RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici)
•    ingombranti (secondo le regole del servizio)

È inoltre presente un distributore automatico di sacchi per organico, plastica e indifferenziato, accessibile ai possessori di Eco-card. Secondo l’assessore comunale all’Ambiente, Gianni Santilli, l’impianto è pensato come servizio integrativo al porta a porta, per ridurre i conferimenti illeciti su marciapiedi e cestini e contrastare la formazione di piccole discariche abusive. La disponibilità h24 mira a favorire soprattutto le attività commerciali e i cittadini con orari di lavoro atipici, offrendo un’alternativa strutturata e controllata.

Per utilizzare l’eco-piazzola è necessario:


1.    essere in possesso della Eco-card rilasciata da Ambiente SpA;
2.    recarsi presso l’area di via Bologna in qualsiasi orario;
3.    seguire le indicazioni per il conferimento differenziato delle varie frazioni.

Per informazioni su come richiedere la tessera o sui calendari di raccolta, i cittadini possono consultare il sito di Ambiente SpA o i canali social del Comune di Pescara.

Tags: Rifiuti Eco piazzola Pescara Ultime notizie Tessera Via bologna

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