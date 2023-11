Riapre Galleria “San Giovanni” quella “San Silvestro” no

Parziali buone notizie per i cittadini che usano l’automobile nell’area metropolitana. La galleria “San Silvestro” sulla Circonvallazione Montesilvano-Pescara-Francavilla al Mare e’ stata riaperta al traffico dopo che, ieri pomeriggio, Anas ne aveva disposto la chiusura dall’accesso di via Palmiro Togliatti (zona cimitero di Montesilvano) per i problemi legati ad una copiosa perdita d’acqua all’interno del tunnel. Problemi invetri ancora irrisolti nell’altra galleria colpita dal maltempo, quella “San Silvestro” dove ieri si è sfiorata la tragedia nel crollo di una parete. In questo caso moltissimi automobilisti sono alle prese con soluzioni alternative per recarsi al lavoro, tornare a casa, svolgere qualunque attività quotidiana: disagi che purtroppo dureranno ancora parecchio.