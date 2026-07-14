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Regione Abruzzo: via libera al piano per assumere nuovo personale

Regione Abruzzo: via libera al piano per assumere nuovo personale

La Giunta regionale ha approvato una serie di provvedimenti che riguardano infrastrutture, sviluppo economico, sanità e politiche sociali. Tra le decisioni, su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, sono stati definiti i criteri per i contributi ai Comuni destinati alla promozione e valorizzazione del tartufo nel 2026 ed è stato recepito il regolamento del Consorzio di Bonifica Ovest per la gestione delle acque irrigue nella Piana del Fucino.

Su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri è stata approvata una variazione al bilancio 2026-2028 che stanzia, tra le principali voci, 2,65 milioni di euro per interventi sul servizio idrico integrato, 450 mila euro per l’edilizia residenziale pubblica, oltre a risorse per la messa in sicurezza di strade provinciali, la formazione professionale, il rimboschimento e l’attuazione della Strategia forestale nazionale. La Giunta ha inoltre autorizzato il Comune di Rocca San Giovanni a riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica per un’emergenza abitativa.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo è stato avviato il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali attraverso il reclutamento di 50 unità di personale a tempo determinato finanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Approvato anche l’impiego di 1,04 milioni di euro del Fondo sociale regionale per finanziare 33 progetti del Terzo settore e 312 mila euro destinati agli Ambiti distrettuali sociali.

Tra gli altri provvedimenti, su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, sono stati approvati la programmazione triennale dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele, con un contributo regionale di circa 68 mila euro per il 2026, il piano promozionale dell’artigianato con 340 mila euro affidati alla Camera di Commercio Chieti Pescara e l’istituzione del Tavolo permanente della Moda della Regione Abruzzo.

In ambito sanitario, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, è stata istituita la Consulta tecnica permanente per il Sistema trasfusionale regionale, è stata formalizzata l’adesione al Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità materna ItOSS e sono state approvate le nuove linee di indirizzo per la ristorazione scolastica e il progetto #IoMangioAScuola. La Giunta ha infine approvato la verifica dei risultati conseguiti dal direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia.

Tags: Regione abruzzo Assunzioni Personale Ultime notizie

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