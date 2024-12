Questione auto. Bagnai: “Risultato importante”

“Il vertice ministeriale sul settore dell'automotive, svoltosi ieri a Roma, si è concluso con un risultato importante dovuto all'autorevolezza del governo di centrodestra cui la Lega è fiera di contribuire con il proprio buon senso e la propria capacità di anticipare le grandi tendenze dell'economia", si legge in una nota del vicepresidente del Gruppo della Lega alla Camera dei Deputati, onorevole Alberto Bagnai, in merito al tavolo Stellantis convocato al Mimit nella giornata di ieri dal ministro Adolfo Urso, a cui hanno partecipato anche il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, il Ministro dell'Economia delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la Sottogsegretaria, Fausta Bergamotto, e il responsabile europeo dell'azienda, Jean-Philippe Imparato.



"Lo stabilimento di Atessa - spiega Bagnai - torna al centro della strategia di Stellantis. La produzione continuerà con delle novità, tra cui l'introduzione del nuovo programma per la conversione e la personalizzazione già avviato in alcuni stabilimenti, la produzione di veicoli elettrici e, dal 2027 la produzione di una nuova versione di Large Van".



"Siamo fiduciosi che l'impegno assunto da Stellantis possa rappresentare un nuovo punto di partenza per il futuro dell'automotive italiano, e soprattutto per le decine di migliaia di lavoratori impegnati nel settore, messi in crisi dalle esasperate ideologie green cui la Lega si è sempre opposta nelle sedi europee e in quelle nazionali" ha concluso.