Quali sono gli adesivi tecnologici e 5 idee per veri geek

Il mondo della tecnologia è arrivato a occupare quasi tutti gli spazi della nostra vita. Anche quando si parla di decorazione, riesce a emergere come tema di interesse. Che sia per dare un tocco più in linea con i nostri gusti, gli adesivi tecnologici sono di grande impatto quando si tratta di rimodellare uno spazio.

Se appartenete alla cultura geek, sappiate che ci sono design incredibili che sicuramente cattureranno la vostra attenzione. Dai disegni associati ai computer, passando per il campo dei videogiochi e dei social network, qualsiasi cosa possiate immaginare, la troverete. Oggi vi spiegheremo di cosa si tratta e vi presenteremo 5 idee che vi piaceranno.

Quali sono gli adesivi tecnologici?

Gli adesivi sono complementi decorativi che possono essere incollati su una superficie solida per dare un'immagine diversa a qualsiasi ambiente in cui vengono collocati. E naturalmente ci sono adesivi per tutti i gusti e le dimensioni, come i piccoli adesivi che sono molto richiesti.

Quindi, quando parliamo di adesivi tecnologici, ci riferiamo a adesivi il cui design ha a che fare, evidentemente, con i temi della tecnologia. In altre parole, tutto ciò che ha a che fare con i computer, l'hardware, il software, le applicazioni, i social network, internet, i videogiochi e altro ancora, rientra in questa categoria.



Adesivi per computer

Quando si parla di cultura geek, il campo dei computer non può assolutamente mancare. Ed è proprio da questo campo che ha iniziato a emergere la cultura dell'epoca.

In questo senso, ci sono diversi modelli tra cui scegliere se si vuole mostrare al mondo quanto si è davvero un geek del computer.

Tra i design più interessanti di questa categoria, ci sono gli adesivi con diversi tipi di file animati, ovvero con animazioni grafiche in formato .mp3, .avi, .zip, .gif, .doc, .jpeg, ecc.

Allo stesso modo, si può optare per un design minimalista con i tasti della tastiera, ad esempio con il tasto Esc o Control, così come per gli adesivi murali su alcuni dispositivi animati come tastiere o monitor.

D'altra parte, anche i motivi in codice binario potrebbero essere di vostro interesse se volete esporre al massimo il vostro lato geek.

Adesivi di videogiochi

I videogiochi, al giorno d'oggi, sono uno degli hobby più esplorati dalla popolazione generale, quindi è molto difficile non capire certi riferimenti anche per chi non appartiene alla cultura geek.

In questo senso, si potrebbe optare per i videogiochi retrò, come Tetris, Space Invaders e qualsiasi altro videogioco a 8 bit che vi venga in mente.

Se vi sentite un po' più ambiziosi, potete provare con gli adesivi tecnologici dei videogiochi più attuali, per trovarne uno che soddisfi le vostre aspettative.

Adesivi tecnologici retrò

Per qualche ragione sconosciuta, il retrò sembra essere di nuovo il trend d’arredo in quasi tutti i contesti immaginabili. In questo senso, non si può perdere questa tendenza per dare un tocco diverso al proprio ambiente.

Vi ricordate i vecchi floppy disk? Un po' arcaico, ma fedele fino in fondo. Senza dubbio, possono essere una grande fonte di ispirazione per scegliere gli adesivi tecnologici retrò per la vostra stanza.

Se avete un'età e vi ricordate bene i dispositivi di un tempo, potete utilizzare altre vecchie risorse di questo stile e mescolarle con design più attuali.

Quadri astratti

La tecnologia e l'astratto, in una certa misura, sembrano andare di pari passo. Non è quindi molto difficile trovare su Internet ogni tipo di disegno privo di qualsiasi logica, ma molto attraente.

Un esempio potrebbe essere un insieme di forme geometriche in stile mosaico con diversi colori che danno un tocco moderno e vivace a tutta la stanza e non solo con adesivi, ma con diversi altri quadri astratti che potete trovare sul web.

Come in questo caso, sul web si possono trovare idee innovative di ogni tipo che, invece di spiegare, conviene cercare da soli.

Adesivi tecnologici vari

In questa categoria potrete trovare tutti i tipi di disegni casuali di adesivi tecnologici che hanno a che fare con il mondo dei computer, dei videogiochi e così via.

Ad esempio, se lavorate con i social network, i collage di loghi dei social network potrebbero essere l'opzione migliore per voi. D'altra parte, potreste anche esaminare altri tipi di collage tecnologici e provare diversi colori per renderli più vivaci.