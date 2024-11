Prevenzione e prossimità: farmacia con sempre più servizi e vicini ai cittadini

La Farmacia San Camillo si distingue nel panorama delle farmacie locali non solo per la qualità dei servizi offerti, ma anche per l'attenzione dedicata al benessere dei suoi clienti. Situata in una posizione strategica, a Villa Raspa di Spoltore, in viale Europa, di fronte l'ingresso della circonvallazione, facilmente accessibile a tutti, rappresenta un autentico punto di riferimento per la salute della comunità.

Servizi Offerti

La Farmacia San Camillo offre una vastissima gamma di prodotti e servizi, tra cui:

Consulenza Farmaceutica: le dottoresse, altamente qualificate e sempre disponibili, forniscono consulenze personalizzate per l'uso corretto dei farmaci e per l'implementazione di stili di vita salutari;

Mediatore della Salute: La farmacia funge da interfaccia tra pazienti e medici, aiutando a chiarire dubbi e a gestire le terapie.

Servizi di Analisi: test rapidi per vari parametri di salute, come glicemia e colesterolo, garantendo risultati immediati.

Prodotti Disponibili

La Farmacia San Camillo dispone di un ampio assortimento di prodotti, che include:

Farmaci da Banco: tutti i medicinali necessari, inclusi quelli da banco, facilmente accessibili.

Integratori e Prodotti Naturali: una selezione di integratori per ogni esigenza, dai sostenitori dell'attività fisica ai prodotti per il rafforzamento del sistema immunitario.

Cosmetici e Prodotti per la Cura del Corpo: Linee di cosmetici per ogni tipo di pelle, con particolare attenzione ai prodotti naturali e bio.

Dispositivi Medici: Dalla misurazione della pressione alle apparecchiature per la cura della diabete, ogni esigenza è coperta.



Iniziative per la Comunità

La Farmacia San Camillo non si limita a essere un luogo di vendita, ma si impegna attivamente nella promozione della salute attraverso iniziative educative. Organizziamo regolarmente eventi e workshop informativi su temi come la prevenzione delle malattie, stili di vita sani e il corretto uso dei farmaci.

Visita la nuovissima e innovativa Farmacia San Camillo, Villa Raspa di Spoltore 97/C (PE)