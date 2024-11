Le farmacie si candidano ad essere sempre più protagoniste del sistema salute

In questi ultimi anni le farmacie territoriali sono diventate ancora più indispensabili per le comunità. Un esempio è la Farmacia San Camillo che alla professionalità della struttura aggiunge il valore della prossimità, in grado di eliminare lunghi e faticosi spostamenti verso le strutture ospedaliere, in aiuto soprattutto ai soggetti deboli.

La pandemia ha cambiato inevitabilmente il ruolo delle farmacie che promuovono la salute del cittadino con la prevenzione a largo spettro, con i servizi di telemedicina e screening gratuiti rivolti alla popolazione.

E’ sempre più di maggiore centralità del ruolo del farmacista di comunità nel sistema sanitario nazionale, soprattutto per garantire un accesso continuo alle cure, favorire l’aderenza terapeutica dei pazienti e promuovere una cultura della salute. Il farmacista diventa un vero e proprio alleato grazie alla sua attività quotidiana.

Oggi San Camillo è una vera e propria farmacia dei servizi, sempre più familiare alla cittadinanza anche grazie all’ampliamento del ventaglio di prestazioni erogate dalla farmacia stessa.

l punti di forza della farmacia San Camillo sono molteplici. La comodità e centralità nel territorio della Nuova Pescara: ubicata a Villa Raspa di Spoltore, a meno di un chilometro da Pescara e facilmente raggiungibile da Montesilvano grazie alla circonvallazione, la cui entrata è a pochissimi metri. L’ambiente si sanitario, ma allo stesso tempo familiare, dove il cittadino riscontra affidabilità, preparazione, gentilezza e disponibilità del personale.

Qui sono disponibili servizi di telemedicina, elettrocardiogramma (Ecg), holter cardiaco, holter pressorio e una serie di servizi denominati cognitivi che rientrano nella sfera della prevenzione di ipertensione (questionario e misurazione della pressione arteriosa) oltre alla campagne vaccinali.

Una grande hall dedicata all’accoglienza della popolazione, il bancone della Farmacia per la distribuzione diretta dei farmaci in un locale di circa centosessanta metri quadri, con assenza totale di barriere architettoniche, spazio esterno dedicato alla sosta dei mezzi e accesso diretto alla struttura.

Farmacia San Camillo, viale Europa 97 Villa Raspa di Spoltore, telefono: 085 421 4085. Aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 8.30-13.00 / 16.00-20.00. Il sabato 8.30-13-00.