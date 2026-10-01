Premio Pigro 2026: svelati i nomi dei 24 semifinalisti

Sono ventiquattro i cantautori che sabato 3 ottobre si esibiranno a Teramo nella semifinale del "Premio Pigro – Ivan Graziani" 2026, il concorso dedicato al celebre cantautore abruzzese scomparso nel 1997. Solo tre di loro accederanno alla finalissima del 4 ottobre in Piazza Martiri, dove si esibiranno al fianco degli ospiti già annunciati: Irene Grandi, Giordana Angi, Mauro Ermanno Giovanardi, Filippo Graziani, Caroline Pagani, Alverio Cau e i Tenore Usùsule di Siniscola.

I semifinalisti, dall'Abruzzo alla Sicilia

I 24 progetti selezionati provengono da tutta Italia e rappresentano la varietà del panorama cantautorale emergente: NICOLA GIRELLA (Lazio), LUCA SIGISMONDI (Abruzzo), GIULIA MANGIARACINA (Sicilia), FRANCESCO VERRONE (Campania), FRANCESCO PICCIANO (Emilia Romagna), FABRIZIO RUSSO (Campania), CRISTINA DI FALCO (Sicilia), AURORA FOTI (Calabria), ELENA CALAUDI (Abruzzo), ENRICO GARATTONI (Emilia Romagna), GIANMATTEO NASCA (Toscana), IVO ROBERTO MANCINO (Campania), LAVINIA LUCIA DI FERDINANDO (Abruzzo), LUCA DI MARTINO (Sicilia), ALICE BURANI (Marche), GINEVRA BENCIVENGA (San Marino), LETIZIA SILVIANI (Marche), COBALTO BAND (Umbria), JACOPO CAPPELLETTI (Piemonte), DR. FURIA (Marche), GIORGIO RISI (Piemonte), GIULIA VESTRI (Toscana), ASSAI (Abruzzo) e JO (Abruzzo).

La selezione è stata curata da una giuria di professionisti del settore musicale – tra cui Mauro Ermanno Giovanardi, Renato Tanchis, Francesco Cattini, Alessandra Valenzano, Michele Pecora, Enrico Melozzi e Mario Lavezzi – affiancata da una giuria popolare composta dagli studenti dell'Università degli Studi di Teramo.

Workshop, audizioni e una finale attesa

Il programma del 3 ottobre prevede, oltre alle audizioni condotte da Francesca Martinelli, cantante e produttrice abruzzese d'adozione, anche workshop e seminari presso il Conservatorio di Teramo, a cui i semifinalisti parteciperanno attivamente. Al termine della giornata saranno individuati i tre finalisti che accederanno alla serata conclusiva del 4 ottobre, presentata da Martina Martorano (Rai Radio 2) e accompagnata dalla resident band diretta da Tomaso Graziani. I finalisti avranno così l'opportunità di esibirsi davanti al pubblico, alla giuria e agli operatori musicali coinvolti, insieme agli ospiti della manifestazione.

I premi in palio

Il Premio, promosso dall'Associazione Culturale Artistica Pigro con il sostegno di Regione Abruzzo, Comune di Teramo, SIAE e NUOVO IMAIE, e con il Patrocinio di Rai Abruzzo, offre ai finalisti e al vincitore importanti opportunità di crescita artistica: esibizione nella serata ufficiale del Premio, visibilità e promozione, una residenza artistica di tre giorni dedicata alla scrittura musicale, un percorso gratuito di consulenza manageriale con Doc Music della durata di un anno e tre opening live con artisti del roster IMARTS. Sono inoltre previste targhe NUOVO IMAIE.

Le dichiarazioni

Presentato alla stampa oggi, giovedì 1 ottobre, il Premio è stato introdotto dal Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto: "Ivan Graziani rappresenta per Teramo uno dei suoi figli più amati. Teramo e Ivan sono sempre stati legati da un rapporto inscindibile, per l'amore che questo straordinario cantautore ha sempre dimostrato per la sua città e per l'amore che a sua volta Teramo gli ha sempre tributato. Come Amministrazione abbiamo sempre voluto valorizzare questo rapporto, non solo confermando ogni anno il sostegno al Premio ma anche attraverso iniziative come la statua di Marco Lodola in largo San Matteo e i patti di Amicizia siglati con Novafeltria e Alghero".

L'Assessore agli eventi Antonio Filipponi ha aggiunto: "Il Pigro è ormai parte a pieno titolo del calendario di eventi del Comune di Teramo. Un appuntamento che non è solo musica ma anche cultura, che ogni anno premia talenti emergenti. Ringrazio Filippo Graziani, l'Associazione Culturale Pigro e Anna Bischi, con i quali collaboriamo da tempo e con i quali vogliamo continuare a valorizzare la memoria di Ivan, un cantautore che ha sempre precorso i tempi".

Anna Bischi Graziani, moglie di Ivan e organizzatrice del Premio, ha concluso: "Per l'edizione 2026 abbiamo deciso di puntare su una giuria di alto profilo, dando così la possibilità ai concorrenti di farsi ascoltare e conoscere dal mondo della discografia, dei media e dei live. Per questo abbiamo iniziato a collaborare con due realtà importanti del settore come Doc Music e IMARTS, collaborazioni di cui siamo molto orgogliosi".