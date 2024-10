Preciso identikit della coppia accusata di tentato omicidio

Ancora senza esito le ricerche della coppia che, nella notte tra sabato e domenica, ha tentato di uccidere alcuni buttafuori della discoteca Plaza investendoli con una automobile tipo berlina. I carabinieri di Tortoreto hanno una identikit precisa dei due, entrambi di etnia rom, ottenuta anche grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena. Alla base della follia il mancato ingresso del locale motivato dagli agenti della sicurezza del locale in quanto erano visibilmente ubriachi e poi l’azione folle che per fortuna non è diventata una tragedia. Seguiremo gli sviluppi di questa vicenda che tanto ricorda quanto capitato, questa estate, a Pescara dove un giovane noto alle forze dell’ordine ha sparato ad altezza uomo contro un buttafuori reo di non aver fatto entrare nel locale una sua amica. In quell’occasione vennero ferite dalle pallottole due giovanissimi che erano fuori dal locale, per fortuna in modo non grave.