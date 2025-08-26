Frase del giorno

26 Ago, 2025
Prc: "Giù le mani da TFR, abolite Fornero"

Per Acerbo la proposta del sottosegretario leghista Durigon che vorrebbe utilizzarlo per garantire la flessibilità in uscita verso la pensione e' una truffa

Prc: "Giù le mani da TFR, abolite Fornero"

"La proposta Durigon è una truffa che merita solo pernacchie. Il sottosegretario leghista ricorda Totò che vendeva la fontana di Trevi. Il Tfr è salario differito di lavoratrici e lavoratori. È inaccettabile la proposta di utilizzarlo per garantire la flessibilità in uscita verso la pensione. Durigon e Salvini hanno promesso per anni di abolire la legge Fornero - votata a suo tempo anche da Giorgia Meloni e dalla destra ora al governo - e  ora vogliono cavarsela con un imbroglio.Giù le mani dal tfr! Abolite la legge Fornero come avete promesso! Dalla riforma Dini a quella Maroni fino alla legge Fornero la previdenza pubblica è stata oggetto di un attacco classista che  noi di Rifondazione Comunista abbiamo sempre contrastato".

Questo il commento di Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Paolo Benvegnù, responsabile lavoro del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.

