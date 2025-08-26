Prc: "Giù le mani da TFR, abolite Fornero"

"La proposta Durigon è una truffa che merita solo pernacchie. Il sottosegretario leghista ricorda Totò che vendeva la fontana di Trevi. Il Tfr è salario differito di lavoratrici e lavoratori. È inaccettabile la proposta di utilizzarlo per garantire la flessibilità in uscita verso la pensione. Durigon e Salvini hanno promesso per anni di abolire la legge Fornero - votata a suo tempo anche da Giorgia Meloni e dalla destra ora al governo - e ora vogliono cavarsela con un imbroglio.Giù le mani dal tfr! Abolite la legge Fornero come avete promesso! Dalla riforma Dini a quella Maroni fino alla legge Fornero la previdenza pubblica è stata oggetto di un attacco classista che noi di Rifondazione Comunista abbiamo sempre contrastato".



Questo il commento di Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Paolo Benvegnù, responsabile lavoro del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.