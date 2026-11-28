L'assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano (Gst) ha deliberato all'unanimità la vendita dell'intero patrimonio societario, comprendente gli impianti di Prati di Tivo, nel comune di Pietracamela, inclusa la cabinovia, e i beni e gli impianti di Prato Selva. Al termine della relazione dei liquidatori Piergiorgio Passerini e Valerio Ferri, l'assemblea ha conferito loro il mandato per predisporre il bando di vendita.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, Antonella Ballone, il sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, e i rappresentanti delle rispettive Amministrazioni separate dei beni di uso civico (Asbuc). Assente la Regione Abruzzo.

L'obiettivo della cessione è favorire l'acquisizione e la gestione delle due stazioni montane da parte di investitori privati. Un passaggio reso possibile anche dagli interventi già completati dalla Provincia, che ha ultimato la manutenzione straordinaria sulla cabinovia di Prati di Tivo e ha risolto le problematiche relative alla gestione del sistema di sicurezza antivalanghe O'Bellx.

Per Prato Selva è inoltre previsto un finanziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, del quale potranno beneficiare gli acquirenti, rappresentando un'ulteriore leva per attrarre investimenti e rilanciare il comparto turistico e sciistico dell'area.

La decisione dell'assemblea segna un passaggio decisivo per il futuro delle due località montane del Teramano, con l'amministrazione provinciale e gli enti locali che guardano ora al bando di vendita come strumento per garantire continuità e sviluppo alle stazioni, valorizzando un patrimonio di rilevanza strategica per l'intero territorio.