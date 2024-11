Porto di Vasto, stanziati 12 milioni per il potenziamento

Proseguono le attività finalizzate al potenziamento della infrastruttura portuale di Vasto divenuta di rango statale nel mese di agosto 2022.

In queste ore – rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis – la ditta esecutrice, incaricata di effettuare la progettazione, ha provveduto a trasmettere agli uffici regionali competenti il relativo progetto definitivo, finalizzato al prolungamento del molo di soprafflutto del porto in località punta Aderci di Vasto. Verrà effettuata in tempi ristretti l’istruttoria di rito finalizzata poi alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione delle autorizzazioni definitive prodromiche all’avvio dei lavori.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 12 milioni di euro, finanziati con una rimodulazione del piano operativo infrastrutture legato ai fondi di sviluppo e coesione. L’intervento, ritenuto dalla giunta e dal presidente Marsilio di assoluta strategicità nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture portuali della regione Abruzzo, – conclude l’assessore D’Annuntiis – è un primo passo in avanti nella direzione di innalzare la competitività dello scalo aumentandone al contempo la sicurezza.