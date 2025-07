Porto di Pescara insabbiato

Si è svolto questa mattina, negli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un importante tavolo tecnico-istruttorio dedicato alla situazione del porto di Pescara, convocato dal Sottosegretario Antonio Iannone.

Focus della riunione, la necessità di trovare una soluzione per il problema annoso dei fondali insabbiati, fenomeno che condiziona negativamente l’operatività dello scalo pescarese.

In vista della ripresa delle attività di pesca e portuali, prevista per il mese di settembre, è stato sottolineato che risulta indispensabile un intervento urgente di dragaggio di almeno 25.000 metri cubi di materiale, al fine di garantire condizioni di sicurezza e funzionalità per la navigazione.

Il tavolo ha visto la partecipazione non solo dei rappresentanti del MIT, ma anche del Ministero dell’Ambiente, a conferma dell’approccio sinergico e interistituzionale utile per affrontare una questione così complessa.