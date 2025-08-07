Frase del giorno

07 Ago, 2025
Ponte sullo Stretto di Messina. Pagano: "Sogno che si fa strada"

Entusiasmo da parte del senatore di Forza Italia per l'opera da 13miliardi di euro voluta prima da Berlusconi ed oggi dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

"Oggi (Ieri, ndr) non si inaugura solo un progetto, si apre una pagina nuova nella storia delle infrastrutture italiane. Il ponte sullo Stretto di Messina non è soltanto un'opera ingegneristica: è un simbolo di connessione, di crescita e di fiducia nel futuro. Il nostro Presidente Silvio Berlusconi lo aveva immaginato quando ancora sembrava un'utopia. Oggi quella visione prende forma concreta, trasformandosi in un impegno per un'Italia più unita, moderna e competitiva in Europa. Un ponte che unisce due sponde e, con esse, rafforza i legami economici, turistici e culturali di tutto il Paese. È l'Italia che costruisce, che sogna e che realizza". Lo afferma, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, di Forza Italia a proposito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina al costo di 13miliardi di euro e fortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

 

