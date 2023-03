Piantedosi non sarà a Chieti per ricordare Silvio Spaventa

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non sarà a Chieti tra gli ospiti di un’iniziativa in ricordo di Silvio Spaventa, patriota abruzzese, prevista per il 10 Marzo 2023. L’onorevole del PD Luciano D’Alfonso che con la sua Officina aveva organizzato la manifestazione, ha spostato al 5 maggio prossimo l’incontro dopo le vibranti proteste di 15 tra Associazioni, Movimenti e Partiti. Al posto del responsabile del Viminale, di cui Elly Schlein, la neo Segretaria del PD ha appena chiesto le dimissioni, sono stati invitati i ministri dell’Università e della Pubblica Amministrazione.

Le Associazioni, i Movimenti e Partiti Politici abruzzesi di opposizione, in un comunicato hanno espresso una dura presa di posizione contro l’invito del Ministro: “alla luce sia del vergognoso decreto-legge (del Governo Meloni ndr) che, di fatto, ostacola l’attività di soccorso e salvamento delle ONG, sia per le inumane parole pronunciate dal Ministro dopo il tragico naufragio di Crotone", secondo cui “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”.