Pianella: 32enne trovato senza vita in una pozza di sangue

Un giovane 32enne è stato trovato senza vita in un casolare a Pianella nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio, vicino a piazza Napoli. Come riporta Adnkronos, a rinvenire il giovane, Gabriele Giancaterino, sarebbero stati i suo familiari in un'abitazione secondaria pare in ristrutturazione, attorno alle 15,30. L'uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue con ferite da arma da taglio. L'uomo, residente a Penne, stava ristrutturando un rudere che aveva acquistato da poco. Sul posto il 118, la polizia municipale, i carabinieri della stazione di Pianella e la sezione rilievi del Nucleo operativo carabinieri di Pescara.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Da una prima ricostruzione effettuata dal medico legale Cristian D'Ovidio è emersa una sola ferita all'addome, che sarebbe compatibile con un colpo autoinferto. Nei locali non sono presenti segni di colluttazione o altri elementi particolari. Non si escluse possa essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto c'è anche il PM Gabriella De Lucia e il procuratore Giuseppe Bellelli. Degli accertamenti si stanno occupando i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pescara, agli ordini del colonnello Stefano Ranalletta.