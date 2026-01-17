Pettinari scatenato a "caccia" del consenso dei delusi di sinistra e destra

L'ex grillino Domenico Pettinari è un fiume in piena: all'orizzonte c'è una nuova campagna elettorale da affrontare, anche se per la verità i politici come lui sono sempre in campagna elettorale. Ancora una volta in ballo c'è il voto dei pescarsi, ben 14mila, rimandati alle urne da una particolare sentenza del Consiglio di Stato che a molti è sembrata piuttosto inutile.



"Voglio ricordare – ha esordito Pettinari stamattina insieme ai colleghi del suo movimento - che ho da sempre messo la mia persona al servizio della città di Pescara e dei suoi abitanti, senza mai sottrarmi agli impegni presi, nemmeno di fronte a minacce e accuse che in più occasioni hanno coinvolto la mia persona ed oggi siamo qui, ancora una volta prima degli altri, ad annunciare l’avvio della nostra campagna elettorale per le elezioni comunali e a presentare i punti salienti del nostro programma elettorale". Prima di introdurre il nostro programma – continua Pettinari – ho l’obbligo di ricordare le tante battaglie che abbiamo condotto assieme al collega *Massimiliano Di Pillo* e ai tanti attivisti in consiglio comunale. Abbiamo fatto una opposizione dura e intransigente, non ci siamo risparmiati, ci siamo occupati di tutte le tematiche che hanno coinvolto la città di Pescara, abbiamo anche presentato diversi esposti alla Procura della Repubblica su modalità di affidamento incarichi, ricognizione interna, appalti pubblici, gare, e tanto altro ancora, a dimostrazione che non ci siamo mai fermati davanti a nulla".



Ma ecco il programma elettorale della coalizione civica "Movimento Pettinari per l'Abruzzo" con riferimento alla città di Pescara.

"Riqualificazione e valorizzazione della città di Pescara, passando attraverso la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, decoro urbano, commercio, turismo, infrastrutture (Porto, Aeroporto, Stazione ferroviaria), viabilità, mare e montagna, giovani, mondo animale, anziani, fasce deboli, aree verdi, rifiuti urbani, urbanistica, sport, sicurezza e il tasto dolente di sempre, la sanità. Per tutto il periodo elettorale e non solo la nostra priorità sarà quella di incontrare la gente per ascoltare le loro richieste, sempre cercando insieme la strada più adatta alla risoluzione dei problemi presenti in città, perché convinti della necessità di dover mettere il cittadino al centro delle scelte, con ascolto e condivisione come abbiamo sempre fatto in passato".



"Immaginiamo Pescara - confida Pettinari - come un luogo dove i cittadini potranno finalmente recuperare fiducia nelle Istituzioni e, soprattutto, un rapporto con il territorio e le sue potenzialità, sfruttando ottime opportunità anche per quanto riguarda uno dei settori trainanti dell'economia, quello del turismo". L'obiettivo è quello di ricevere sempre più gente, grazie anche alla valorizzazione delle bellezze naturali della città (provincia) come mare e montagna, ma non solo. Anche per il fiume Pescara, infatti, si prevede un progetto che ha un obiettivo a lungo termine ambizioso (così come annunciato anche a Parigi dalla Sindaca Anne Hildago per il fiume Senna), ripristinando le fasce vegetali fluviali e controllando gli scarichi contaminati che vengono riversati ogni giorno lungo il corso fluviale. Tre le "porte d'accesso" alla città che giocano un ruolo fondamentale nel rilancio delle potenzialità del capoluogo adriatico, vale a dire Porto, Aeroporto e Stazione ferroviaria. "Il nostro programma per il rilancio turistico della principale città della costa adriatica - precisa il candidato civico Pettinari - prevede l'incremento dei collegamenti aerei, un collegamento navale stabile con l’altra sponda dell’adriatico, la fine dei decennali lavori di dragaggio nel più breve tempo possibile, assicurando una migliore accessibilità ai traffici marittimi, senza dimenticare la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture come la stazione marittima e, per quanto riguarda la Stazione ferroviaria, pessimo bigliettino da visita della città, la nascita di un grande polo attrattivo che scongiuri definitivamente l'idea di destinare l'area a nuova sede della Regione Abruzzo che a nostro avviso dovrebbe insediarsi al posto del famigerato Ferro di Cavallo".



"Altro settore trainante dell'economia cittadina, quello del commercio, costituito soprattutto da piccole e medie attività, oggi purtroppo messe in ginocchio non solo a causa dell'emergenza economica generale ma soprattutto - denuncia Pettinari - per la gestione fallimentaredell'attuale Amministrazione comunale.La nostra proposta per cambiare questo stato di cose in caso di vittoria delle elezioni - spiega - si concentra in tre parole chiave, semplificazione, agevolazione e condivisione, con i giovani che saranno i protagonisti di questa rinascita economica, anche per quanto riguarda il capitolo della cultura con la creazione di un albo comunale dei “giovani artisti che potranno richiedere dei luoghi nella città dove esibirsi creando un teatro itinerante. L'idea, è quella di far diventare Pescara meta nazionale e internazionale di artisti che daranno colore ai diversi quartieri, dove la parola d'ordine sarà sicurezza, tema legato non solo alla promozione della cultura della legalità (attraverso il raggiungimento di elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile), ma anche alla necessità di rendere la città più vivibile e meno rischiosa. Purtroppo la nostra Pescara - prosegue Pettinari - si trova nelle classifica delle città più pericolose d'Italia, a causa di attività criminali ben radicate sul territorio con spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione e, in alcuni casi, anche infiltrazioni mafiose. I cittadini onesti hanno il diritto di vivere e sentirsi sicuri e, per questo, in caso di vittoria elettorale lavoreremo da subito per garantire la tranquillità non solo a chi abita a Pescara, ma anche a coloro che qui vengono in vacanza o per lavoro".



"Sicurezza anche sulle strade, grazie al rifacimento del manto stradale dei marciapiedi che mettono ogni giorno a serio rischio l'incolumità di pedoni e automobilisti. Ripristino della sicurezza in Viale Marconi in primis - annuncia Pettinari - riportandola a una percorrenza semplificata e lineare. Potenziamento del trasporto pubblico sostenibile e funzionale al servizio degli utenti, poi tra le altre priorità, favorire il passaggio di mezzi elettrici in diverse zone della città. Preziose e importanti, poi, all'interno del programma elettorale, le aree verdi da valorizzare e riqualificare per rendere Pescara - spiega Pettinari - una città pronta alle sfide future della transizione ecologica, con interventi e azioni per un modello di sviluppo sostenibile. Massima attenzione anche in materia di decoro urbano, per una città pulita e ordinata, a cominciare dal trattamento dei rifiuti. L'idea, infatti, è quella di farne una vera opportunità di lavoro, incoraggiando il cittadino a effettuare la raccolta differenziata attraverso incentivi di natura economica per coloro che conferiscono in apposite strutture e prevedendo anche, la realizzazione di un nuovo impianto pubblico per il riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Realizzare mini isole ecologiche nelle aree ad altissima densità demografica dove poter conferire in sicurezza. Calmierare le tariffe delle mense scolastiche, oggi altissime, ed efficientare il settore della ristorazione scolastica con interventi puntuali ed urgenti. Migliorare la qualità della vita in ogni suo aspetto, dunque, senza lasciare solo nessuno, nemmeno gli anziani e i disabili per i quali prevediamo, per quanto di nostra competenza - aggiunge Pettinari - di raggiungere un adeguato numero di strutture residenziali pronte ad accoglierli, così come si lavorerà alacremente, anche per quanto riguarda l'intero comparto Sanità. La nostra proposta è quella di intercedere con la Regione alla quale spetta direttamente l'intera programmazione e pianificazione degli interventi. Sarà mia premura fornire tempestivamente un forte indirizzo politico alla Regione, affinché vengano realizzati tutti i necessari interventi in materia di Sanità. A cominciare dalla mancanza di medici di emergenza - urgenza del Pronto Soccorso, rispetto alla quale il candidato Sindaco civico propone incentivi economici che incoraggino la partecipazione ai concorsi. Tra le altre proposte presenti nel programma elettorale della "Coalizione Pettinari, in tema di Sanità, si guarda al mancato funzionamento della medicina territoriale (distretti sanitari di base), il declassamento dei presidi ospedalieri di Penne e Popoli, le interminabili liste di attesa di esami diagnostici (in molti casi anche salvavita), la Palazzina Asl costata tre milioni di euro, in totale stato di abbandono. Numerosi gli altri argomenti trattati nel programma elettorale del candidato Sindaco civico, tra i quali anche i temi di scuola, urbanistica e sport, tutti legati da un unico filo conduttore: il cittadino sempre al centro delle scelte, che saranno prese non più direttamente dall'alto, ma sedendosi insieme intorno a un tavolo, per ascoltare le reali necessità, fino al raggiungimento di una soluzione concertata tra tutti gli attori coinvolti. Senza dimenticare nessuno, nemmeno gli amici a quattro zampe con la proposta di un'assistenza h24 sette giorni su sette e un censimento degli animali di proprietà, oltre al monitoraggio sulle nuove nascite, in grado di combattere il radicato e triste fenomeno del randagismo".



"Siamo pronti a metterci a lavoro da subito in caso di elezione - conclude Pettinari - perchè *da troppi anni la città di Pescara e i suoi cittadini, sono stati lasciati nel più totale abbandono da parte delle Istituzioni*. La squadra oggi al mio fianco, dimostra che siamo la giusta risposta ai problemi della città. Ricordo che tra le mie liste sono presenti anche un ex generale dei Carabinieri l'ex comandante dei Carabinieri di Montesilvano e Pescara, l'ex comandante del Corpo forestale di Ortona e tanti altri nomi tra i quali giovani, pronti a dare le giuste soluzioni con nuove idee e grande spirito di rinnovamento".