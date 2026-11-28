La pronta azione della Polizia di Stato ha sventato nella notte un furto d'auto in atto, consentendo di recuperare due veicoli rubati e di trarre in arresto un uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

L'intervento è scaturito intorno alle ore 03:35, nell'ambito dei mirati servizi di controllo del territorio predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori. Una pattuglia della Squadra Volante, transitando in zona viale Bovio, ha notato un'autovettura ferma al centro della carreggiata a fari spenti e tre individui intenti ad armeggiare attorno a un'utilitaria posteggiata sul margine sinistro della strada.

La prontezza degli operatori nel decidere l'immediato controllo ha colto di sorpresa i tre soggetti che, vistisi scoperti, sono saliti rapidamente a bordo della prima auto dandosi a precipitosa fuga. Con estrema lucidità, gli agenti hanno inseguito il mezzo e, mantenendo contestualmente il contatto radio con la Centrale Operativa della Questura, hanno segnalato in tempo reale la direzione di marcia, il modello e la targa del veicolo in fuga, consentendo così il coordinamento delle altre pattuglie sul territorio.

Malgrado il conducente dell'auto in fuga abbia attuato una condotta di guida spericolata, gli agenti hanno condotto l'inseguimento mantenendo costantemente sotto controllo la situazione per tutelare l'incolumità degli altri utenti della strada. La fuga si è interrotta bruscamente dopo circa un chilometro, dove l'auto dei fuggitivi, a causa dell'eccessiva velocità, ha perso aderenza finendo sul marciapiede.

Nonostante l'impatto, i tre occupanti hanno tentato di proseguire la fuga a piedi in direzioni opposte. Uno di loro è stato immediatamente rincorso da uno degli agenti che, senza mai perderlo di vista, è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo in sicurezza pochi metri più avanti.

Le accurate verifiche condotte dagli agenti hanno permesso di accertare rapidamente che entrambi i veicoli erano stati rubati poco prima mediante la forzatura dei nottolini delle portiere e la manomissione dei sistemi di accensione. In breve tempo gli agenti sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari di entrambe le autovetture.

Il giovane, condotto negli uffici della Questura e compiutamente identificato, è stato tratto in stato di arresto. Il 21enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell'A.G., prontamente informata dell'esito dell'attività.