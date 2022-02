Pescara sempre più violenta, la risposta delle forze dell’ordine

Dopo giorni di violenze ed episodi vari di microcriminalità (scippi e rapine in centro) arriva in riposta la replica delle forze dell’ordine del capoluogo adriatico: 100 unità della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza sono entrate in azione nel quartiere Rancitelli di Pescara, spesso punto di riferimento dei crimini compiuti altrove e in altre zone della città.

L’azione è stata maggiormente realizzata attraverso l’identificazione di persone, il controllo di veicoli, borse e bagagli, il controllo di esercizi pubblici e dei loro avventori, ma anche perquisizioni personali e locali, con il controllo di persone sottoposte agli arresti domiciliari o in regime di detenzione domiciliare.

Nel corso dell’operazione “Alto Impatto” due persone, entrambe con precedenti di polizia, sono state tratte in arresto perché sorprese mentre spacciavano droga.

Altre due, residenti nel quartiere, sono state arrestate perché sorprese a rubare all’interno di un’autovettura.

Un uomo, invece, è stato arrestato per il reato di evasione in quanto sorpreso fuori dall’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi in regine di arresti domiciliari.

Quattro persone sono state tratte in arresto in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per reati riguardanti sia le sostanze stupefacenti sia i reati contro il patrimonio.

Due cittadini gambiani , non in regola con le norme di soggiorno, sono stati rintracciati nella zona adiacente l’Area di Risulta e accompagnati rispettivamente presso il Centro per i Rimpatri di Brindisi e di Bari.

LA SINTESI DI QUANTO ACCADUTO NELLA GIORNATA