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Pescara piange lo storico pizzaiolo Ercolino

Creatore di locali indimenticabili quali la Pizzeria Dreher in Corso Vittorio Emanuele e la Pizzeria Liceo in via Venezia. Il ricordo del Sindaco Masci

Pescara piange lo storico pizzaiolo Ercolino
Pescara piange la scomparsa dello storico pizzaiolo Ercole Calchi detto 'Ercolino', un uomo che ha sfamato intere generazioni di ragazzi pescaresi e non con le sue celebri e indimenticabili creazioni.  "A nome mio e di tutta la città di Pescara esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Ercole Calchi, per tutti i pescaresi semplicemente “Ercolino”, figura storica del commercio cittadino e autentico simbolo della tradizione gastronomica pescarese che si è spento oggi all’età di 89 anni. Ha mosso i primi passi nella storica pizzeria Dreher, nel centro di Pescara, e successivamente con la sua celebre “Pizzeria Liceo” di via Venezia, Ercolino ha accompagnato intere generazioni di pescaresi, diventando un punto di riferimento quotidiano per pranzi, merende e cene. Indimenticabili il suo calzone e quella che fu la prima pizza rotonda della città, intuizioni che hanno segnato la storia della ristorazione pescarese. Ercolino non è stato soltanto un grande commerciante, ma anche un maestro per tanti pizzaioli che, negli anni, hanno imparato da lui passione, sacrificio e amore per questo mestiere. La sua umanità, il suo sorriso e la sua straordinaria capacità di accogliere le persone resteranno impressi nella memoria collettiva della comunità. Oggi davanti all’Ospedale, nella sua pizzeria, non brillerà più la luce di Ercolino. Ma il suo ricordo continuerà a vivere per sempre nei racconti, nei sapori e nei ricordi di tutti i pescaresi che, almeno una volta nella vita, hanno condiviso un momento speciale nel suo locale. Alla famiglia Calchi giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pescara". Queste le parole del Sindaco Carlo Masci.
I funerali di Ercole Calchi si terranno domani alle ore 16:00 in via Tirino.
Tags: Ettore Calchi Ercolino Pizzaiolo Pescara Morto

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