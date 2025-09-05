Pescara piange la scomparsa di William Zola

“La città di Pescara saluta con profonda commozione William Zola, figura di spicco del panorama culturale italiano e pescarese. Un uomo di spettacolo autentico, che ha dedicato l’intera vita al Teatro e all’arte, portando sempre con sé le proprie radici, anche quando la sua carriera lo ha condotto lontano dalla città dannunziana. La sua brillante carriera artistica lo ha visto recitare accanto a icone della televisione italiana come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, fino a prendere parte a una pellicola diretta da Pier Paolo Pasolini. Tornato a Pescara, ha messo la sua esperienza e il suo talento al servizio della comunità, ideando lo Spoltore Ensemble, assumendo la direzione artistica di diversi appuntamenti culturali in città e, più recentemente, guidando con passione il Teatro Cordova, che gli era stato affidato proprio per le sue straordinarie competenze. Negli ultimi anni, ricopriva anche il ruolo di Direttore della compagnia “La Torre del Bardo” con la quale metteva in scena “Il Sogno di William Shakespeare”, cambiando, ogni anno, rappresentazione che veniva portata sul palco di Villa Sabucchi. Come amministrazione con lui abbiamo avuto una bella sinergia e collaborazione per gli importanti progetti artistici che lo hanno visto promotore e infaticabile perfezionista, fino a quando le forze glie lo hanno permesso. Con William Zola Pescara perde un uomo che ha rappresentato un ponte tra la cultura locale e quella nazionale, un punto di riferimento prestigioso per generazioni di artisti e appassionati. La sua memoria resterà viva attraverso le opere, le iniziative e i ricordi che ha donato alla città”.





Queste le dichiarazioni congiunte del primo cittadino di Pescara Carlo Masci e dell’assessore alla cultura Anna Maria Carota. in ricordo dell’indimenticabile William Zola.

Ma oltre ciò: chi è stato, o meglio, era William Zola, vero cognome Ciccarelli?

Pescarese doc, ex calciatore del Pescara Primavera con qualche fugace apparizione in prima squadra. Manco a dirlo grande tifoso biancazzurro. Attore e regista creativo ma soprattutto ideatore del concetto di ‘città palcoscenico’ a Spoltore dove creò l’evento iconico e di successo ‘Spoltore Ensemble’.

Perdiamo un colonna, in tanti ora lo stanno celebrando. Comunicheremo la data dei funerali.