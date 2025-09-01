“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Pescara piange l'avvocato Emanuele Liddo
Un male incurabile ha strappato all'affetto della moglie Ada e dei figli Guido e Giorgio il noto professionista. Domattina i funerali alla Stella Maris
Purtroppo non ce l'ha fatta a superare quel brutto male col quale combatteva da tempo e che l'ha strappato all'affetto della moglie Ada e dei figli Guido e Giorgio: Emanuele Liddo è morto oggi all'età di 83 anni. Stimato professionista, avvocato di lungo corso, era circondato dall'affetto di una famiglia numerosa e affettuosa. I funerali dell'avvocato Liddo, professionista stimatissimo, avranno luogo domani 2 c.m., alle ore 10:30, presso la Chiesa Stella Maris in via Scarfoglio.