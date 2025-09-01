Pescara piange l'avvocato Emanuele Liddo

Purtroppo non ce l'ha fatta a superare quel brutto male col quale combatteva da tempo e che l'ha strappato all'affetto della moglie Ada e dei figli Guido e Giorgio: Emanuele Liddo è morto oggi all'età di 83 anni. Stimato professionista, avvocato di lungo corso, era circondato dall'affetto di una famiglia numerosa e affettuosa. I funerali dell'avvocato Liddo, professionista stimatissimo, avranno luogo domani 2 c.m., alle ore 10:30, presso la Chiesa Stella Maris in via Scarfoglio.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria "DIMORA DEL SILENZIO" sita a Montesilvano (PE), in via Massimo D'Antona n°15 aperta al pubblico dalle 8:30 alle 19:30.

La redazione di AbruzzoIndependent esprime le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Liddo per la scomparsa dell'indimenticabile Emanuele.