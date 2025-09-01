Frase del giorno

01 Set, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Pescara piange l'avvocato Emanuele Liddo

Pescara piange l'avvocato Emanuele Liddo

Un male incurabile ha strappato all'affetto della moglie Ada e dei figli Guido e Giorgio il noto professionista. Domattina i funerali alla Stella Maris

Pescara piange l'avvocato Emanuele Liddo

Purtroppo non ce l'ha fatta a superare quel brutto male col quale combatteva da tempo e che l'ha strappato all'affetto della moglie Ada e dei figli Guido e Giorgio: Emanuele Liddo è morto oggi all'età di 83 anni. Stimato professionista, avvocato di lungo corso, era circondato dall'affetto di una famiglia numerosa e affettuosa. I funerali dell'avvocato Liddo, professionista stimatissimo, avranno luogo domani 2 c.m., alle ore 10:30, presso la Chiesa Stella Maris in via Scarfoglio.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria "DIMORA DEL SILENZIO" sita a Montesilvano (PE), in via Massimo D'Antona n°15 aperta al pubblico dalle 8:30 alle 19:30.
La redazione di AbruzzoIndependent esprime le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Liddo per la scomparsa dell'indimenticabile Emanuele. 
Tags: Emanuele liddo funerale avvocato pescara figli

Vedi anche

L'Ita(g)lia dei "Figli di"
Life Style

L'Ita(g)lia dei "Figli di"

30 Giu, 2023
Pescara piange la scomparsa dell'artista totale Pablosax
Persone

Pescara piange la scomparsa dell'artista totale Pablosax

02 Mag, 2018
Nuova Pescara, D'Alfonso "stringe i tempi" e punta la campagna elettorale
Politica

Nuova Pescara, D'Alfonso "stringe i tempi" e punta la campagna elettorale

07 Gen, 2018
Madre spacciatrice arrestata a Fontanelle ma non andrà in carcere per i figli
Cronaca

Madre spacciatrice arrestata a Fontanelle ma non andrà in carcere per i figli

22 Ott, 2016
Emanuele Cipressi, presunto omicida, non risponde al magistrato e resta in carcere
Cronaca

Emanuele Cipressi, presunto omicida, non risponde al magistrato e resta in carcere

12 Ott, 2016
Pescara piange Nicola Rabuffo. Il funerale si terrà domani alle 16,30 a San Cetteo
Attualità

Pescara piange Nicola Rabuffo. Il funerale si terrà domani alle 16,30 a San Cetteo

07 Lug, 2016
Ruba vestiti all'Oviesse in Corso V. Emanuele, 20enne nei guai
Cronaca

Ruba vestiti all'Oviesse in Corso V. Emanuele, 20enne nei guai

21 Giu, 2015
Avvocato avvisato col fuoco
Cronaca

Avvocato avvisato col fuoco

02 Lug, 2013
L'Aquila saluta Maria Luisa
Persone

L'Aquila saluta Maria Luisa

18 Dic, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661