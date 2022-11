Pescara piange il ragazzo che si è tolto la vita a vent’anni dentro un locale

La notizia è di quelle terrificanti, tanto che ci e’ difficile persino scriverne. Un ragazzo di soli vent’anni, cubano, ha deciso per il gesto estremo di togliersi la vita. E’ accaduto ieri, dentro il locale dove lavorava, in zona Piazza Muzii, lasciando con questo gesto una scia di dolore inconsolabile per la sua famiglia, ma anche di tanti pescaresi che hanno vissuto questa notizia bruttissima con sincera partecipazione. Ora non ha senso parlare di spiegazioni e/o perché: forse sarebbe bello poter partire da questo dolore per sensibilizzare sui disagi che possono arrivare nella vita di un giovane o meno giovane fino a diventare un incubo da cui sembra impossibile uscire. Naturalmente questa è solo una idea, che dovrebbe partire proprio dai gestori dei bar e ristoranti della cosiddetta ‘movida’, perciò non ci sovrapponiamo su quello che si potrebbe fare. Alla famiglia di questa povera e sfortunata anima, vogliamo porgere a nome di tutta la redazione di AbruzzoIndependent le più umili e sentite condoglianze per questa perdita imprevedibile e imprevista.