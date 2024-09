Pescara niente fuga: all'Adriatico finisce a reti bianche

Pareggio a reti bianchi tra Pescara e Perugia nel posticipo della quinta giornata del girone B di Serie C. I biancazzurri con questo punto trovano la vetta della classifica al pari dell'Entella, prossima avversaria dei pescaresi nel match di giovedì a Chiavari.

Il primo tempo è scivolato via senza grandi emozioni, meglio i Grifoni nella ripresa vicini al vantaggio in almeno tre occasioni. In apertura di match prima occasione per il Pescara: Cangiano dalla sinistra mette al centro per Valzania che però calcia sul fondo. Per trovare una nuova emozione bisognerà attendere il minuto 41esimo con Crialese che però calcia alto.

Nella ripresa fuori Pellacani per Mulè. Al minuto 50 l'ex Cisco entra impegna Plizzari. Giro di lancette e mister Baldini toglie Ferraris e Squizzato per Meazzi e Lonardi. Al 59esimo ci prova Valzania in scivolata, con il pallone che termina alto sopra la traversa. Un minuto dopo Perugia vicino al vantaggio con Bacchin che tutto solo si fa ipnotizzare da Plizzari. Sugli

sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Polizzi, pallone alto. Ancora Perugia pericoloso con Matos che calcia sfiorando il palo alla destra di Plizzari. Subito dopo di nuovo Cisco pericoloso: Plizzari blocca. Numero uno pescarese decisivo più tardi su un tiro dal limite dell’area di Matos, deviato in corner. Dopo cinque minuti di recupero, dove in realtà si è giocato pochissimo, il direttore manda le due squadre negli spogliatoi.

La redazione di AbruzzoIndependent.it fa gli auguri di buon compleanno al grande Rocco Pagano, ex bandiera biancazzurra che oggi, lunedì 23 settembre, ha compiuto 61 anni: 177 presenze e 27 reti con la maglia del Pescara e grande ex anche del Perugia, con 116 presenze e 8 reti.

Pescara Perugia 0-0



PESCARA (4-3-3): Plizzari; Brosco, Pellacani (45’ s.t Mulè), Crialese, Pierozzi; Valzania, Dagasso, Squizzato (56’ Lonardi); Cangiano (67’ Merola), Vergani (76’ Tonin), Ferraris (56’ Meazzi); All. Silvio Baldini

PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Mezzoni, Angella, Giraudo; Cisco, Torrasi, Bartolomei; Lisi (80’ Souare), Di Maggio (79’ Giunti), Polizzi (64’ Matos); Bacchin (Ricci); All. Alessandro Formisano



Ammoniti: Ferraris, Pierozzi, Valzania (PES); Bartolomei, Pomizzi, Giunti (PER)

Arbitro: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia e Andrea Maria Masciale di Molfetta

IV Uomo: Erminio Gerbasi della sezione di Arezzo