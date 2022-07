Pescara, crolla il solaio di un fabbricato abbandonato in via Chieti

Attimi di paura in via Chieti a Pescara dove, questa mattina, improvvisamente è crollato il solaio di un fabbricato abbandonato, spesso utilizzato come ricovero da coloro che sono senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara con due squadre, allertati da una persona che abita nel fabbricato adiacente. Fortunatamente all'interno non c'era nessuno. Sul posto anche la polizia municipale che si è occupata di deviare il traffico automobilistico e dei mezzi pubblici.