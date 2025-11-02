Frase del giorno

02 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Pescara a mano armata: Spari in Strada da uno Scooter

Pescara a mano armata: Spari in Strada da uno Scooter

Agguato e Panico nel Cuore di Pescara Vecchia. Sul posto la scientifica per i rilievi

Pescara a mano armata: Spari in Strada da uno Scooter

Una serata di terrore e caos nel centro storico di Pescara. Ieri sera, sabato 1 novembre, intorno alle 22:00, due persone a bordo di un potente scooterone – un T-Max, secondo le prime testimonianze – hanno seminato il panico nell'affollatissima Corso Manthoné, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria per poi darsi alla fuga a folle velocità. Probabilmente il bersaglio erano due persone, un uomo e una donna, entrambi in stato di shock.

L'episodio, che ha scosso la movida di Pescara Vecchia, si è consumato in pochi istanti. I due giovani avrebbero imboccato la via principale della movida provenendo da Piazza Garibaldi.

L'atto, che ha tutta l'aria di un gesto intimidatorio o di una gravissima bravata, ha generato il panico tra centinaia di presenti. Nel tentativo di allontanarsi, avrebbero messo a serio rischio l'incolumità di diversi pedoni, arrivando a sfiorare l'investimento di alcune persone, tra cui, drammaticamente, due bambine.

A raccontare i dettagli e a lanciare l'allarme è stato l'avvocato Anthony Aliano, che si trovava sul posto e ha tentato di fermare i fuggitivi prima di chiamare immediatamente le forze dell'ordine.

Nonostante la paura suscitata, non si registrerebbero feriti. L'arma usata, presumibilmente una pistola scacciacani, non ha fortunatamente causato lesioni gravi. La conferma arriva dal ritrovamento di almeno due bossoli a salve sull'asfalto, i quali sono stati immediatamente repertati dalla Polizia.

Sul luogo del grave episodio è intervenuta rapidamente la Polizia di Stato, che ha subito provveduto a transennare l'area per preservare la scena. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno lavorato a lungo per i rilievi balistici e per raccogliere ogni traccia utile.

Le indagini sono ora concentrate sull'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro per identificare i responsabili e stabilire il movente dietro quello che appare come un gravissimo attacco alla sicurezza e alla tranquillità pubblica.

FOTO: PAGINA FACEBOOK DELL'AVVOCATO ALIANO CHE PER PRIMO HA PROVATO A FERMARE I DUE

Tags: Pescara corso manthon spari

Vedi anche

Spari (a salve) nella notte. Identificato un cittadino senegalese
Cronaca

Spari (a salve) nella notte. Identificato un cittadino senegalese

22 Ott, 2024
Spari contro due auto a Castel Frentano
Cronaca

Spari contro due auto a Castel Frentano

19 Apr, 2015
Massacrò di botte fratello e sorella per una sfida persa al braccio di ferro
Cronaca

Massacrò di botte fratello e sorella per una sfida persa al braccio di ferro

05 Mar, 2015
Giovane derubato in corso Manthonè. Denunciate tre persone
Cronaca

Giovane derubato in corso Manthonè. Denunciate tre persone

21 Nov, 2014
Massacra una madre e suo fratello disabile, rom ricercato
Cronaca

Massacra una madre e suo fratello disabile, rom ricercato

30 Lug, 2014
Licenze sospese in due locali in Corso Manthonè e Piazza S.Caterina
Cronaca

Licenze sospese in due locali in Corso Manthonè e Piazza S.Caterina

07 Mag, 2014
Chiuso locale per rissa
Cronaca

Chiuso locale per rissa

23 Feb, 2013
Giovane e pluripregiudicato
Cronaca

Giovane e pluripregiudicato

07 Feb, 2013
Fli. Comitato in piazza Unione
Politica

Fli. Comitato in piazza Unione

04 Feb, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661