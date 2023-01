Pensioni di gennaio in pagamento da domani. Ecco il perché

Pensioni 2023, si parte ma con ritardo. I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili nonché le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati di norma il primo giorno" bancabile " (cioé di apertura delle banche) di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento. Il mese di gennaio fa eccezione e per legge i pagamenti sono disposti il secondo giorno bancabile, quindi per l'anno 2023, il pagamento del mese di gennaio sarà disposto a partire dal 3 gennaio. Sempre da domani la possibilità di ritirare la pensione in contanti, secondo la consueta turnazione per iniziale del cognome:

Martedì 3 gennaio cognomi dalla A alla B

cognomi Mercoledì 4 gennaio cognomi dalla C alla D

cognomi Giovedì 5 gennaio cognomi dalla E alla K

cognomi Sabato 7 gennaio (mattina) cognomi dalla L alla O

cognomi Lunedì 9 gennaio cognomi dalla P alla R

cognomi Martedì 10 gennaio cognomi dalla S alla Z

Da gennaio 2023 assegni pensionistici più pesanti, perché adeguati alla crescita dei prezzi. L’indice di perequazione indicato dall’Istat è pari al 7,3%. Un’altra novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio del governo Meloni: gli schemi di applicazione delle rivalutazioni terranno conto di sei scaglioni e non più di tre. Il punto di partenza della rivalutazione è tenere presente l’indice di perequazione e il minimo lordo stabilito dall’Inps, che è pari a pari a 525,38 euro.

Questa la tabella di rivalutazione degli assegni pensionistici, in base ai sei scaglioni:

trattamenti non superiori a 4 volte il minimo lordo stabilito dall’Inps = rivalutazione al 100% del 7,3%;

trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo = aumento all’85% (fino a 2.625 euro lordi);

trattamenti tra 5 e 6 volte il minimo = aumento del 53% (fino a 3.150 euro lordi);

trattamenti tra 6 e 8 volte il minimo = aumento del 47% (fino a 4.200 euro);

trattamenti tra 8 e 10 volte il minimo = aumento del 37% (fino a 5.250 euro);

trattamenti oltre 10 volte il minimo = aumento del 32%.

Portato a 600 euro mensili il trattamento degli over 75 che prendono la pensione minima, ma solo per il 2023.