Pauroso incidente stanotte sulla SS16, coinvolte quattro automobili

Pauroso incidente sulla Circonvallazione tra Pescara e Montesilvano. Ancora incerta la dinamica ma per fortuna, nonostante i tanti mezzi coinvolti, non ci sono feriti gravi. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco il sinistro si è verificato prima dell’una di notte sulla variante SS16 altezza uscita via Tirino direzione nord. Nell’incidente erano state coinvolte macchine di cui due ribaltate, tutte condotte da ragazzi del posto. Oltre ai pompieri anche tre ambulanze del 118 per le cure dei feriti e una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi. La corsia é restata chiusa per il tempo necessario alla rimozione dei veicoli